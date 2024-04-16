تأجيل مباراة الهلال والعين في دوري أبطال آسيا.. وهذا موعدها الجديد

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تأجيل مباراة الهلال والعين في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، المقرر لها اليوم في الإمارات.

وجاء قرار الاتحاد الآسيوي بتأجيل مباراة العين والهلال بسبب حالة الطقس السيء التي ضربت الإمارات اليوم بحدوث بعض السيول وتدمير لعدد من الشوارع.

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وقرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خوض مباراة العين ضد الهلال غدًا الأربعاء لتلعب المباراة في تمام السابعة مساءً، ليتم تأجيلها لمدة 24 ساعة فقط.

وتأهل العين الإماراتي لنصف نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه على النصر السعودي بثلاثية مقابل هدف بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك بعد انتهاء مبارتي الذهاب والإياب لنصف النهائي بالتعادل الإيجابي 4-4.

فيما تأهل الهلال لنصف نهائي دوري أبطال آسيا عقب الفوز على الاتحاد السعودي بنتيجة 4-0 في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لربع النهائي.

ويتوقع أن تشهد مباراة الهلال والعين الكثير من الندية والإثارة؛ لقوة الفريقين ولرغبة كل فريق التأهل للمباراة النهائية من البطولة.