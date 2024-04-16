تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام آرسنال في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف بايرن ميونيخ نظيره آرسنال مساء غدا الأربعاء في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب "أليانز أرينا".



وحسم التعادل مباراة بايرن ميونخ و آرسنال بهدفين لكلاهما في المباراة التي جمعت بينهما الأسبوع الماضي على ملعب الإمارات.

أحرز هدفي الفريق البافاري سيرج جنابري وهاري كين بينما سجل هدفي آرسنال بوكايو ساكا، ولياندرو تروساد.

ويفقد نادي بايرن ميونخ لاعبه كينجسلي كومان الذي تعرض لإصابة سيغيب على آثرها حتى نهاية الموسم الحالي.

وتبدأ مباراة بايرن ميونيخ وآرسنال في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بالإضافة للساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الحادية عشر بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي أن سبورتس بشكل حصري عبر قنواتها في شمال أفريقيا، والشرق الأوسط.



يواجه الفائز من مباراة آرسنال وبايرن ميونخ، المتأهل من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، في دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.



تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع لمباراة آرسنال:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

في الدفاع: جوشوا كيميتش، ماتياس دي ليخت، إريك داير، نصير مزراوي

في الوسط: لايمار، ليون جوريتسكا، توماس مولر

في الهجوم: جمال موسيالا، هاري كين، لوريه ساني

