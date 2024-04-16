"بسبب حاملي الكرات".. جماهير الأهلي تسترجع موقفا سابقا لسيد عبد الحفيظ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تصدر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، مواقع التواصل الاجتماعي، واسترجعت جماهير النادي الأهلي، موقف سابق للأول، خلال مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الوداد المغربي، على ملعب الأخير.

وكان عبد الحفيظ يجمع الكرات خلال مباراة النهائي، بعدما تقدم الوداد بهدف، منعا لتأخر اللعب، وظهر هذا في صورة جمعته بـ مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وجلس فيها الأول آنذاك على مقاعد البدلاء ومعه عدة كرات.

وقال عبد الحفيظ حينها، في تصريحات عبر قناة صدى البلد: "احتفظنا بـ 5 أو 6 كرات معنا لمنع تأخر الكرة للاعبينا أثناء المباراة كطريقة ووسيلة لإضاعة الوقت من قبل لاعبي الوداد".

وشهدت مباراة الزمالك والأهلي أمس، والتي انتهت لصالح الأبيض بنتيجة 2-1، تأخر حاملي الكرات في رمي الكرة، بعد تقدم الزمالك في النتيجة، وعلقت الجماهير عبر موقع "إكس"، على المشهدين السابقين، وكتب أحدهم: "افتكر لقطه للكابتن سيد عبد الحفيظ، كان يجمع الكرات في نهائي أفريقيا عشان منتأخرش، واحشنا والله يا أعظم مدير كرة".

وكتب مشجع آخر: "بمناسبة حاملي الكرات، سيد عبد الحفيظ بعدما تقدم الوداد، أخذ كرة وشالها جنبه والله العظيم أعظم عقلية رجل في تاريخ النادي الأهلي وخسرناه وهنفضل كل يوم نندم عليه".

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