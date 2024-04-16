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ضربة موجعة لـ ليفربول قبل مواجهة أتالانتا في الدوري الأوروبي

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كشفت تقارير صحفية عن غياب لاعب ليفربول الإنجليزي، كونور برادلي لمدة 3 أسابيع بسبب إصابة في الكاحل، وذلك قبل مواجهة اتالانتا في الدوري الأوروبي.

ويستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره أتالانتا الإيطالي، يوم الخميس القادم، ضمن منافسات إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وكان قد أنتهى لقاء الذهاب على ملعب آنفيلد بفوز أتالانتا بنتيجة 3-0.

ووفقًا لـ “شبكة سكاي سبورتس” أشارت أن الفريق الطبي لفريق ليفربول يتوقع أن يغيب كونور برادلي ما بين أسبوعين لـ ثلاثة أسابيع بسبب إصابته.

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وكان برادلي قد خرج مصابًا من لقاء ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي على ملعب أنفيلد يوم الأحد، حيث خسر الريدز بنتيجة 1-0.

ويتواجد برادلي أساسيًا مع ليفربول منذ غياب أرنولد من  10 فبراير الماضي بسبب الإصابة.، حيث حل محله في مركز الظهير الأيمن.

ويتواجد حاليًا فريق ليفربول في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجيليزي برصيد 71 نقطة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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