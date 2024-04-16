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دوري أبطال أوروبا .. تشكيل برشلونة في مواجهة باريس بإياب ربع النهائي

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني لفريق الإسباني التشكيل الاساسي للاعبيه في مواجهة باريس سان جيرمان التي تنطلق في تمام التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأول لحساب إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

ويمثل الفريق الكتالوني في اللقاء كل من ..
حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: كانسيلو، أراوخو، كوندي، كوبارسي.

خط الوسط: بيدري، دي يونج، جوندوجان.

الهجوم: ليفاندوفسكي، رافينها، لامين يامال.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء : مارتينيز، فيران توريس، بينا، فيليكس، ألونسو، روميو، روكي، فيرمين لوبيز، مارك جويو، فورت، كاسادو.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بتفوق برشلونة بثلاثية مقابل هدفين خلال اللقاء الذي أقيم الأسبوع الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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