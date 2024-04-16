الخميس .. بيراميدز يستأنف تدريباته استعدادا للبنك الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - يستأنف فريق نادي بيراميدز تدريباته بداية من يوم الخميس المقبل، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب لقاء المقاولون العرب.

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز منح الفريق راحة سلبية لمدة يومين بعد الفوز على المقاولون بثنائية وليد الكرتي وفيستون ماييلي والابتعاد بصدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد ٣٢ نقطة.

ويعود الفريق لاستئناف تدريباته بداية من الخميس على ملعب الدفاع الجوي، استعدادا للقاء البنك الأهلي المحدد له يوم ٢٤ أبريل الجاري على استاد الدفاع الجوي، بعد قرار رابطة الأندية بتأجيل لقاء الزمالك وبيراميدز في وقت سابق.