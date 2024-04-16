جماهير برشلونة تهاجم حافلة فريقها قبل مواجهة باريس سان جيرمان.. فيديو

هاجمت جماهير نادي برشلونة حافلة فريقها، قبل مباراة البارسا أمام باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، على ملعب “كامب نو” ضمن منافسات إياب دوري أبطال أوروبا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ جماهير برشلونة وهي تعترض حافلة فريقهم، ويلقوا زجاجات مياة ومقذوفات على لاعبيهم، ظنًا منهم إنها حافلة فريق باريس سان جيرمان.

وتنطلق مباراة برشلونة ضد باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

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وانتهى لقاء الذهاب بين برشلونة وباريس سان جيرمان ببفوز الفريق الكاتالوني بنتيجة 3-2، ويحتاج البارسا الفوز أو التعادل فقد من أجل التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تشكيل برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: كوندي- كوبارسي- أراوخو- كانسيلو.

في خط الوسط: بيدري- دي يونج- جوندوجان.

في خط الهجوم: يامال- ليفاندوفسكي- رافينيا.