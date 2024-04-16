مفاجأة من جماهير ليفربول لـ محمد صلاح أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية أن جماهير نادي ليفربول تجهز مفاجأة لقائد المنتخب الوطني محمد صلاح أسطورة الريدز في مباراة توتنهام بـ الدوري الإنجليزي.

ويواجه نادي ليفربول نظيرة توتنهام ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين، من الدوري الإنجليزي على ملعب “آنفيلد” معقل الريدز.

وكشفت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية، أن جماهير ليفربول لوحة كبيرة لـ أسطورة الفريق وهدافه ورفعها في مباراة توتنهام وهي المباراة المقبلة لـ ليفربول على ملعبه أنفيلد.

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وتقام مباراة ليفربول ضد توتنهام على ملعب أنفيلد، معقل الريدز في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، يوم 5 مايو المقبل.

ويستعد ليفربول لخوض 4 مباريات قبل مواجهة توتنهام، وهم أتالانتا في الدوري الأوروبي، وفولهام وإيفرتون ووست هام.

ومباراة توتنهام ستكون قبل الأخيرة لـ ليفربول على ملعب “أنفيلد” هذا الموسم، حيث ستكون المباراة الأخيرة للريدز أمام فريق ولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.