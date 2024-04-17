شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 16 / 4 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 16 / 4 / 2024 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها الأهلى يؤكد جاهزية كهربا لرحلة الكونغو بعد إصابته فى القمة.

الأهلى يؤكد جاهزية كهربا لرحلة الكونغو بعد إصابته فى القمة

أكد الجهاز الطبى للأهلى جاهزية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق لرحلة الكونغو غداً لخوض مباراة مازيمبي بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلى يتدرب مرتين فى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبى بدورى الأبطال

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على خوض لاعبيه مرانا يومى الخميس والجمعة على ملعب مباراة مازيمبى بدورى أبطال أفريقيا.

تعرف على فرص سفر مروان عطية مع الأهلى للكونغو لمواجهة مازيمبى

يخضع مروان عطية لاعب الأهلى لفحص طبى قبل مران الفريق غداً الأربعاء، لتحديد موقفه من رحلة الكونغو لمواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الأهلى يكلف محمد شوقى برئاسة بعثة الفريق فى الكونغو لمواجهة مازيمبى

كلف مجلس إدارة النادى الأهلى الدكتور محمد شوقى عضو مجلس الإدارة برئاسة بعثة الفريق فى الكونغو لخوض مباراة مازيمبى فى دورى أبطال أفريقيا يوم 20 أبريل الجارى.

الأهلى يخوض مرانا خفيف غداً قبل السفر للكونغو لمواجهة مازيمبى

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على خوض لاعبيه مرانا خفيفا غداً الأربعاء قبل السفر للكونغو لمواجهة مازيمبى، ثم يتناول اللاعبون وجبة الغداء فى النادى ويستقلون الحافلة لمطار القاهرة لبداية رحلة السفر للكونغو فى الثانية ظهراً.