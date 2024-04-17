مبابي "يطرد" برشلونة من "الأبطال" قبل الانتقال لـ"الريال"

الرياص - اسماء السيد - برشلونة: ضرب النجم الفرنسي كيليان مبابي جميع "العصافير" الممكنة في ليلة واحدة، بعد أن قاد باريس سان جيرمان للفوز برباعية لهدف على برشلونة في ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في برشلونة، ليتأهل البي إس جي للدور قبل النهائي لدوري الأبطال الأوروبي، حيث يلتقي مع فريق بوروسيا دورتموند الألماني الذي نجح في إقصاء أتلتيكو مدريد.

مبابي قدم أوراق اعتماد "مبكرة" لعشاق ريال مدريد الذي من المنتظر انتقاله إلى صفوفه بداية الموسم المقبل، بالفوز على المنافس التقليدي برشلونة، وحرمانه من مواصلةطريق "الأبطال".

كما نجح النجم الفرنسي في مصالحة جماهير باريس سان جيرمان، وجهازه الفني، وإدارته بقيادة ناصر الخليفي، وذلك بعد فترات من الجفاء منذ الإعلان عن رحيله عن صفوف النادي الباريسي.

وفضلاً عن ذلك حافظ مبابي على حظوظه في الفوز بلقب دوري الأبطال بعد رحيل ميسي ونيمار وغيرهم من النجوم عن النادي، وفي حال فعلها فسوف يثبت أنه اللاعب الأفضل في العالم، بفضل تمكنه من قيادة باريس "للقب الحلم" بعد رحيل أبرز النجوم.

وكذلك تمكن مبابي من تسجيل الهدف السادس له في دوري الأبطال في مرمى فريق برشلونة، ليصبح ضحيته المفضلة قارياً، حيث لم يسجل مبابي هذا العدد من الأهداف في البطولة القارية في مرمى فريق آخر.

تفاصيل الموقعة الساخنة

تفاصيل المباراة تشير إلى تقدم البارسا مبكراً في الدقيقة 12 عن طريق رافينيا، إلا أن باريس سان جيرمان عاد في الدقيقة 40 بواسطة عثمان ديمبلي لاعب البارسا السابق لتشتعل أجواء القمة، وشهدت المباراة نقطة تحول كبيرة في الدقيقة 29 بعد طرد أراوخو لاعب برشلونة.

وفي الشوط الثاني واصل باريس هجومه الكاسح، ليسجل فيتينيا هدفاً له في الدقيقة 54، ثم مبابي في الدقيقة 61، قبل أن يعود النجم الفرنسي ليحسمها بهدف رابع لفريقه وهو الثاني له قبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقة، وكانت مباراة باريس التي أقيمت في حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية قد انتهت بفوز البارسا 3-2، ولكن عودة البي إس جي بقيادة مدربه لويس انريكي أثبتت أنه ملك الريمونتادا، فقد فعلها انريكي من قبل ولكن حينما كان يقود البارسا، والمفارقة أنه فعلها على حساب النادي الباريسي.

دورتموند يطيح بأتلتيكو مدريد

وفي نفس الدور أطاح بوروسيا دورتموند الألماني، بأتليتكو مدريد الإسباني، من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد التغلب عليه بنتيجة 4-2، في مباراة الإياب الذي أقيم على ملعب سيغنال إيدونا بارك بألمانيا، مستفيدا من خسارته ذهابا (2-1).

وسجل رباعية دورتموند جوليان براندت (34) وإيان ماتسين (39) ونيكلاس فولكروج (71) ومارسيل سابيتزر (74).

بينما أحرز ثنائية أتلتيكو ماتس هوميلز بالخطأ في مرماه "هدف ذاتي" (49) وأنخيل كوريا (64).

ليتأهل الفريق الألماني لنصف نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم (2012- 2013)، وهي واحدة من مفاجآت البطولة القارية التي تعد الأكثر إثارة على مستوى بطولات كرة القدم، سواء على أندية أو منتخبات.

