بعد طرد أراوخو.. باريس يقلب الطاولة على برشلونة ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهت مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفاز باريس سان جيرمان على برشلونة 4-1، و 6-4 بمجموع المباراتين بعد التأخر بهدفين.

أبرز أحداث مباراة باريس وبرشلونة

سجل هدف برشلونة، رافينيا في الدقيقة 12.

طرد مدافع برشلونة "أراوخو" في الدقيقة 29.

سجل هدف باريس الأول، ديمبلي في الدقيقة 40.

سجل هدف باريس الثاني، فيريرا في الدقيقة 54.

سجل هدف باريس الثالث، مبابي في الدقيقة 61.

سجل هدف باريس الرابع، مبابي في الدقيقة 89.

وبهذا الفوز تأهل باريس سان جيرمان لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ويلاقي بوروسيا دورتموند الذي تأهل على حساب أتلتيكو مدريد.

اقرأ أيضًا:

"إيقاف وغرامة".. قرار عاجل ضد الزمالك بسبب إخفاء الكرات في مباراة الأهلي