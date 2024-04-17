شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: بيرسى تاو "مش مصاب" وأزمته بسبب الاستبدال فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير مفاجأة بشأن بيرسى تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، والذى تغيب عن بعض مباريات الفريق فى الفترة الأخيرة.

وقال شوبير فى برنامج "مع شوبير" الذى يذاع عبر أثير أون سبورت إف إم: "بيرسى تاو مش مصاب"، وأزمة بيرسى تاو فى الأهلى مع مارسيل كولر، حيث إن اللاعب لا يحب التغيير فى المباريات، ويريد المشاركة أساسيا، مثله مثل أى لاعب، لكن فى المقابل هناك مدربين لا يريدون تذمر اللاعبين أو غضبهم من قراراتهم الفنية".

وأضاف شوبير أن اللاعب إذا تدرب اليوم مع الفريق قد يكون مع القائمة، التى ستطير إلى الكونغو لخوض مباراة مازيمبى الكونغولى بدورى أبطال أفريقيا.

كان بيرسى تاو لاعب الأهلى تغيب عن مباراة فريقه أمام سيمبا التنزانى، وإنبى وزد فى الدورى وكذلك مباراة الزمالك، لمعاناته من جزع فى الكاحل.