شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفقد محمد شكرى لنهاية الموسم بعد إصابته بالرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، خدمات محمد شكرى ظهير أيسر الفريق، لنهاية الموسم بعد إصابته بقطع فى الرباط الصليبى بعد تدخله مع لاعب المصرى، فى المباراة التى جمعتهما فى الدورى وانتهت بالتعادل الإيجابى.

وتعرض محمد شكرى لإصابة قوية فى مباراة فريقه أمام المصرى، لم يستطع على إثرها استكمال المباراة، وحل خالد صبحى بديلا له، وخضع اللاعب لأشعة مساء الثلاثاء، أثبتت إصابته بقطع فى الرباط الصليبى، وأجرى أشعة أخرى أكدت الإصابة.

ويبحث مسئولو سيراميكا مع محمد شكرى عن إجراء العملية سواء داخل مصر أو خارجها من أجل تحديد مدة الغياب قبل العودة مجددا للملاعب بعد التعافى منها.

وتعادل فريق المصرى البورسعيدى مع سيراميكا بهدف لمثله فى المباراة التى جمعتهما عصر الأحد، باستاد برج العرب ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دورى nile.

افتتح التسجيل لفريق المصرى البورسعيدى التونسى معتز زدام فى الدقيقة 56 من عمر المباراة، عن طريق تسديدة قوية سكنت مرمى محمد بسام حارس سيراميكا، قبل أن يدرك أحمد ياسر ريان التعادل لسيراميكا فى الدقيقة 86 من تصويبة قوية.

ويحتل فريق سيراميكا المركز السادس فى ترتيب دورى nile برصيد 23 نقطة من 16 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه 26 هدفا واستقبل 18 هدفا.