شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يختتم استعداداته اليوم لمواجهة زد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال معسكرا مغلقا اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة فريق زد، فى المباراة المقرر لها غدا الخميس، فى إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من دورى nile.

ويختتم الإسماعيلى استعداداته اليوم لمواجهة فريق زد، ويعلن إيهاب جلال قائمة الفريق للدخول فى معسكر اليوم فى فندق النادى، لفرض مزيد من التركيز بين اللاعبين من أجل العودة لسكة الانتصارات.

وطالب إيهاب جلال من اللاعبين ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط، وتعويض خسارة الدور الأول أمام زد في أول مباريات هذا الموسم الذى خسرها الدراويش.

وتحدث حمد إبراهيم، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، عن تعادل الفريق مع نظيره فيوتشر بهدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد، ضمن مؤجلات مسابقة الدورى الممتاز.

وقال حمد إبراهيم، فى تصريحاته للمركز الإعلامى عقب المباراة: "لعبنا من أجل الفوز ونحمد المولى عز وجل على التعادل والأهم هو عدم الخسارة".

وأضاف "سنعمل على استكمال نتائجنا الإيجابية خلال المباريات المقبلة من أجل إرضاء طموحنا".

وتابع "وجود أحمد الشيخ إضافة كبيرة لنا، وسيحصل على مزيد من الوقت خلال المرحلة المقبلة".

واختتم حمد إبراهيم تصريحاته قائلا "المباريات المقبلة ستحدد شكل مسابقة الدوري وبأمر الله سنبذل قصارى جهدنا لوضع الإسماعيلي في مكانته التي يستحقها".