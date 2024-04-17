الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي يعلن موعد بطولة كأس مصر للكرة السباعية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، عن إقامة بطولة كأس مصر لكرة القدم السباعية، في أخر بطولة هذا الموسم للاتحاد.

وقرر الاتحاد إقامة بطولة كأس مصر يوم السبت الموافق 20/4/2024 على ملعب نادي النصر بمصر الجديدة، بمشاركة 5 أندية، وهي مستقبل اسكندرية بطل الدوري لهذا العام، مستقبل دمياط، نادي بهتيم، نادي المصري القاهري، نادي الإرادة باوسيم حامل اللقب.



سيحصل بطل الكأس على كأس البطولة، بالإضافة لكأس احسن لاعب، وتعد هذه البطولة الأخيرة لمسابقات كرة القدم بعد انتهاء بطولة الدوري بفوز مستقبل اسكندرية بالدوري الذي أقيم بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، وفوز نادي الإرادة باوسيم بكأس السوبر الذي أقيم ببورسعيد.

وأكد الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري لذوي الشلل الدماغي، أنه يسعى لإقامة بطولة جيدة والظهور بشكل مشرف.

وقال آدم، في تصريحاته، إن بطولة كأس مصر ستكون هى منبر الجهاز الفني لمنتخب مصر فى اختيار العناصر المميزة التى ستشارك مع المنتخب فى البطولات القادمة.