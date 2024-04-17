أبرزهم.. متعب وأحمد حسن.. نجوم النادي الأهلي السابقين في عزاء والد وليد سليمان (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص نجوم النادي الأهلي السابقين على حضور عزاء والد وليد سليمان نجم الفريق السابق، داخل مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

كما شهد العزاء حضور الثلاثي عماد متعب، أحمد حسن ومحمد ناجي جدو، نجوم الأهلي السابقين، لتقديم واجب العزاء إلى وليد سليمان في وفاة والده.

وكان وليد سليمان أعلن وفاة والده يوم الإثنين وقال في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك "لا نقول الا ما يرضي الله ، انا لله وإنا إليه راجعون، توفى الى رحمة الله أبويا الغالي… إن العين لتدمع والقلب ليحزن وانا لفراقك لمحزونون. نسألكم الدعاء".

وأصدر النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بيانا في وقت سابق نعى فيه والد اللاعب.