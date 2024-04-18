بعد وداع آرسنال لـ دوري الأبطال.. سالزبورج يتأهل إلى كأس العالم للأندية 2025

اكتملت المقاعد الأوروبية، بعد تأهل فريق ريد بول سالزبورج النمساوي إلى بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتأهل فريق سالزبورج عقب توديع فريق آرسنال بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ، أمس الأربعاء في ربع نهائي البطولة.

وخسر فريق آرسنال أمام نظيره بايرن ميونخ بنتيجة 1-0، في مباراة الإياب، وإجمالي المباراتين 3-2.

ويأتي تأهل سالزبورج إلى كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، حسب التصنيف الأوروبي، حيث إنه كان ينتظر خروج أرسنال من المسابقة لضمان المقعد الأخير لقارة أوروبا.

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وبذلك أكتمل الـ 12 فريقًا أوروبيًا في مسابقة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية

مانشستر سيتي الإنجليزي

ريال مدريد الإسباني

بايرن ميونخ الألماني

باريس سان جيرمان الفرنسي

تشيلسي الإنجليزي

بوروسيا دورتموند الألماني

انتر ميلان الإيطالي

بورتو البرتغالي

أتليتكو مدريد الإسباني

بنفيكا البرتغالي

يوفنتوس الإيطالي

ريد بول سالزبورج النمساوي

وأيضًا كلًا من :-

الأهلي (مصر)- الوداد البيضاوي (المغرب)- أوراوا ريدز (اليابان)- الهلال (السعودية)- مونتيري (المكسيك)- كلوب ليون (المكسيك)- سياتل ساوندرز (الولايات المتحدة الأمريكية)- بالميراس (البرازيل)- فلومينينسي (البرازيل)- فلامنجو (البرازيل)- أوكلاند سيتي (نيوزيلاندا).