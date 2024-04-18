"دوري مصري ومنافسات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - م.

وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري.. "أون تايم سبورتس".. 4 مساءً.

مودرن فيوتشر ضد فاركو.. "أون تايم سبورتس".. 7 مساءً.

الإسماعيلي ضد زد.. "أون تايم سبورتس".. 7 مساءً.

الدوري الأوروبي

أتالانتا ضد ليفربول.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.

مارسيليا ضد بنفيكا.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.

وست هام ضد بايرن ليفركوزن.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.

روما ضد ميلان.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.

دوري المؤتمر الأوروبي

فيرونتينا ضد فيكنوريا بيلزن.. "بي إن سبورتس".. 6.45 دقيقة مساءً.

ليل ضد أستون فيلا.. "بي إن سبورتس".. 6.45 دقيقة مساءً.

فنرباخشة ضد أولمبياكوس.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.

باوك سالونيكى ضد كلوب بروج.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.

الدوري السعودي للمحترفين

التعاون ضد الخليج.. "SSC".. 5 مساءً.

الشباب ضد أبها.. "SSC".. 8 مساءً.

الفتح ضد الرائد.. "SSC".. 8 مساءً.