"دوري مصري ومنافسات أوروبية".. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - م.
وجاء جدول مباريات اليوم كالتالي:
سيراميكا كليوباترا ضد الاتحاد السكندري.. "أون تايم سبورتس".. 4 مساءً.
مودرن فيوتشر ضد فاركو.. "أون تايم سبورتس".. 7 مساءً.
الإسماعيلي ضد زد.. "أون تايم سبورتس".. 7 مساءً.
الدوري الأوروبي
أتالانتا ضد ليفربول.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.
مارسيليا ضد بنفيكا.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.
وست هام ضد بايرن ليفركوزن.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.
روما ضد ميلان.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.
دوري المؤتمر الأوروبي
فيرونتينا ضد فيكنوريا بيلزن.. "بي إن سبورتس".. 6.45 دقيقة مساءً.
ليل ضد أستون فيلا.. "بي إن سبورتس".. 6.45 دقيقة مساءً.
فنرباخشة ضد أولمبياكوس.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.
باوك سالونيكى ضد كلوب بروج.. "بي إن سبورتس".. 9 مساءً.
الدوري السعودي للمحترفين
التعاون ضد الخليج.. "SSC".. 5 مساءً.
الشباب ضد أبها.. "SSC".. 8 مساءً.
الفتح ضد الرائد.. "SSC".. 8 مساءً.