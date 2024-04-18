موعد مباراة الأهلى أمام مازيمبى الكونغولى فى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر استعداداته، اليوم، لمواجهة فريق مازيمبى الكونغولى، فى إطار ذهاب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، الذى سيقام فى الكونغو.

موعد مباراة الأهلى أمام مازيمبى الكونغولى بدورى الأبطال

يلتقى الأهلى مع مازيمبى فى الثالثة عصر السبت المقبل فى الكونغو، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب استاد القاهرة الدولى فى التاسعة مساء يوم الجمعة 26 أبريل الجارى.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2024

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

تاريخ مواجهات الأهلى ومازيمبى

أولى مواجهات الأهلي مع تي بي مازيمبي كانت في الأول من سبتمبر عام 2002 في نسخة دوري الأبطال عام 2002، وتحديدا في الجولة الثالثة بدور المجموعات، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله أحمد بلال في الدقيقة 48 مع بداية الشوط الثاني من اللقاء.

وشهد لقاء الأهلي الثاني أمام مازيمبي في الجولة الرابعة من نفس المجموعة، تعادلاً سلبياً.

التقى الأهلي مع مازيمبي مرة أخرى فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال نسخة 2012، وأقيم اللقاء الأول بالقاهرة في الثامن من يوليو 2012 وانتهى بفوز الأهلي 2-1 حيث أحرز عماد متعب هدف الأهلي الأول في الدقيقة 11، فيما نجح مازيمبي في تعديل النتيجة رغم طرد أحد لاعبيه أثناء سير المباراة بعدما سجل ساماتا هدف التعادل لمازيمبي في الدقيقة 85 من خطأ قاتل لشريف اكرامي الذي لم يحسن تقدير الكرة، وأنقذ محمد ناجي جدو موقف الأهلي في المباراة، وأحرز هدف الفوز في الدقيقة 90 والوقت القاتل للمباراة.

بينما أقيمت مباراة الإياب بين الأهلي ومازيمبي في إطار الجولة الخامسة من نفس مجموعة بطولة 2012، وانتهت المباراة بخسارة الأهلي بهدفين نظيفين.