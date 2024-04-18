جوارديولا يوجه رسالة للاعبيه بعد الخسارة أمام ريال مدريد

ياسر رشاد - القاهرة - قدم بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشيستر سيتي التحية للاعبي فريقه عقب نهاية مباراتهم امام ريال مدريد في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوربا والتي انتهت بالتعادل بهدف لهدف لكل فريق وتأهل الريال الى الدور نصف النهائي بفوزه بركلات الترجيح بنتيجة ٤ / ٢ .

وقال الأسباني بيب جوارديولا عقب المباراة : في البداية اقدم التحية والتهنئة للاعبي ريال مدريد بعد نجاحهم في التأهل الى الدور نصف النهائي كما أوجه التحية للاعبي مانشيستر سيتي على ادائهم الاستثنائي والرائع طوال المباراة واستحقاقهم للتأهل لكنها كرة القدم . في رياضات أخرى كان التأهل من نصيبنا من خلال الأفضلية في كل شىء خلال المباراة لكن في عالم كرة القدم النتائج تحسب بالأهداف. هم سجلوا هدف من فرصة وحيدة طوال المباراة ونحن سجلنا هدف من فرص عيدية سنحت لنا لكن لم نكن موفقين في ترجمتها لأهداف. علينا أن نرفع رأسنا علينا وننتظر بشكل جيد لمباراتنا الهامة امام تشيلسي في نصف نهائي كأس الاتحاد الأنجليزي والى مشوارنا الصعب في بطولة الدوري الانجليزي .

وعن سبب تغيير ايرلينج هالاند و كيفين دي بروين قال جوارديولا : بكل صدق الثنائي قدما ادائا رائعا لكنهما طلبا التغيير خلال المباراة ولم استطع ان أرفض بالقطع.

من جانبه قال البلجيكي كيفين دي بروين انه يقدم اعتذاره لجماهير مانشيستر سيتي بعد الخروج من الدور ربع النهائي من البطولة مشيرا الى ان كل لاعبي السيتي قدموا كل جهدهم لكن ركلات الترجيح وقفت امام حلم مواصلة الدفاع عن لقب بطل دوري أبطال أوربا.