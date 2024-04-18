شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل يحضر مران منتخب 2007 ويحفز الجهاز الفنى واللاعبين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص علاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة على حضور مران منتخب مصر مواليد 2007 اليوم بالملعب الفرعى لاستاد القاهرة لدعم الجهاز الفنى للمنتخب بقيادة أسامة نبيه.

ووجه علاء نبيل كلمة للاعبين طالبهم خلالها بببذل قصاري جهدهم واغتنام الفرصة للحفاظ على تواجدهم في منتخب مصر، مؤكدا على الدعم المستمر لتحقيق الأهداف المطلوبة من هذا المنتخب.

وانطلق الثلاثاء الماضي المعسكر المفتوح لمنتخب مصر مواليد 2007 بقيادة أسامة نبيه، علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة ويستمر حتى يوم 24 أبريل الجارى.

يقام المعسكر بمشاركة 50 لاعبا على مجموعتين، تضم المجموعة الأولى 25 لاعبا في الفترة من 16 حتى 19 أبريل ، بينما تضم المجموعة الثانية 25 لاعبا في الفترة من 20 حتي 24 من نفس الشهر.

ويتخلل المعسكر مباراتان وديتان أمام فريقي ديروط وتليفونات بني سويف يومي 19 و 24 أبريل.

يضم الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، حمادة أنور مدير المنتخب واسامة نبيه مديرا فنيا وشريف عبد الفضيل مدربا عاما ومحمد عمر النور مدربا مساعدا وإبراهيم عبد الجواد مدربا لحراس المرمى والدكتور حازم عبد الرحمن طبيبا وعلاء سعيد مسئول المهمات.

منتخب 2007

علاء نبيل مع منتخب 2007