3 تغييرات اضطرارية في تشكيل الزمالك أمام دريمز الغاني بالكونفيدرالية الإفريقية

استقر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إجراء ثلاثة تغييرات اضطرارية في مباراة دريمز الغاني المقبلة.

ويلتقي الزمالك الأحد المقبل نظيره دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، في المباراة التي تلعب على استاد القاهرة الدولي بحضور 30 الف مشجع.

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وكان الزمالك قد حسم تأهله لنصف نهائي الكونفيدرالية الإفريقية عقب الفوز على فيوتشر بثلاثية مقابل هدفين في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لربع نهائي الكونفيدرالية.

واستقر جوميز على الدفع بالثلاثي محمد شحاته، ومصطفى شلبي، وترافيس موتيابا في وسط الملعب على حساب الثلاثي ناصر ماهر وعبد الله السعيد وأحمد حمدي الذين بدأو مباراة القمة الأخيرة.

ويأتي قرار جوميز في ظل غياب الثلاثي عبد الله السعيد، وناصر ماهر، وأحمد حمدي لعدم قيدهم في قائمة الأبيض الإفريقية.

وحقق الزمالك الفوز على النادي الأهلي بهدفين لهدف، وهو الفوز الأول للفريق الأبيض في آخر خمس مباريات في القمة.

وارتقى الفريق الأبيض للمركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 21 نقطة، حصدها الفريق الأبيض من 13 مباراة.