شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم 18 / 4 / 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 / 4 / 2024 العديد من الأخبار منها تأجيل محاكمة حسين الشحات بتهمة ضرب لاعب بيراميدز لـ 9 مايو.

كولر يدرس تغيير طريقة لعب الأهلى أمام مازيمبى

يدرس مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى تغيير طريقة لعب فريقه فى مباراته أمام مازيمبى الكونغولى عصر السبت، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، فى ظل صعوبة المباراة والأجواء التى ستقام بها، بخلاف رغبته فى تحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة العودة فى القاهرة.

حسن شاكوش يحيى فقرة بالدورى الأفريقى لكرة السلة بمشاركة الأهلى

يشارك حسن شاكوش فى إحدى فقرات الدورى الأفريقى لكرة السلة BAL، الذى يقام بصالة حسن مصطفى بأكتوبر فى الفترة من 19 إلى 27 من شهر أبريل الجارى.

الزمالك يجهز فتوح للمشاركة فى التدريبات الجماعية قبل مواجهة دريمز

بدأ الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة تجهيز أحمد فتوح لاعب الفريق، للمشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة، فى ظل التأهيل من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

تأجيل محاكمة حسين الشحات بتهمة ضرب لاعب بيراميدز لـ 9 مايو

قررت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد مبارك، تأجيل اولى جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادى بيراميذر، المغربى محمد الشيبي، أثناء المباراة التي جمعت فريقهما، لجلسة 9 مايو للاطلاع.

طبيب الأهلى يكشف موقف تاو من مباراة مازيمبى وحالة الغائبين عن رحلة الكونغو

قال أحمد جاب، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن بيرسى تاو، لاعب الفريق تعافى تمامًا من الإصابة التى تعرض لها، وأصبح جاهزًا للمشاركة فى المباريات وفقا لرؤية الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر.

شوبير: كولر رحب برحيل موديست فى يناير الماضى وإدارة الأهلى رفضت

كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس ترحيب مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى برحيل أنتونى موديست مهاجم الفريق الأحمر فى الانتقالات الشتوية الماضية، بسبب عدم ظهوره بشكل جيد مع الأهلى.

بيراميدز يعلن عن برنامج تعليمى للمدربين بالتعاون مع بنفيكا

أعلن نادي بيراميدز عن إطلاق أول برنامج تعليمي لمدربي كرة القدم، خلال الفترة المقبلة بالتعاون بين بيراميدز ونادي بنفيكا البرتغالي في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الناديين.