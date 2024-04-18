شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخاطب وزير الرياضة للسماح بالسعة الجماهيرية الكاملة فى المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل النادى الأهلى خطابًا خلال الساعات الماضية إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضية يطلب فيه السماح بالحضور الجماهيرى بالسعة الكاملة للاستادات التى تقام عليها مباريات فريق الأهلى المحلية والأفريقية، وذلك بدءًا من لقاء مازيمبي الكونغولي المحدد له الجمعة الموافق 26 أبريل الجارى على استاد القاهرة فى إياب الدور النصف النهائى لدورى الأبطال.

وأكد النادى الأهلى فى خطابه تقديره الكامل لكل الجهات المعنية والقائمة على تنظيم وتأمين المباريات، وما تبذله من جهد في هذا الشأن، واستعداد النادي للتعاون الكامل مع كافة الجهات بما يسمح بالحضور الجماهيري المطلوب، وفي الإطار الذي يحفظ أمن وسلامة الجميع.

وحسب مصادر فى الأهلى فإن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى ينوى إجراء تغييرات فى تشكيل الفريق خلال مباراة مازيمبى، حيث يدرس عدم الدفع بالفرنسى أنتونى موديست مهاجم الفريق أساسياً فى المباراة بسبب سوء مستواه الفترة الماضية وآخرها مباراة الزمالك بالدورى التى فاز فيها الأبيض بهدفين لهدف.

ويفاضل كولر بين محمود عبد المنعم كهربا ووسام أبو على للدفع بأحدهما أساسياً أمام مازيمبى، وإن كانت سوء أرضية ملعب بطل الكونغو تُقلل من فرص مشاركة وسام أساسياً خوفاً من تعرضه لإصابة فى الركبة، وسيحسم المدرب السويسرى المهاجم الأساسى للفريق خلال مران الغد.

ويتطلع المدرب السويسرى لتجهيز لاعبيه جيداً لمباراة الذهاب من أجل تحقيق نتيجة جيدة تُسهّل من مهمة الفريق فى مباراة الإياب بالقاهرة المقرر لها التاسعة من مساء يوم 26 أبريل الجاري.