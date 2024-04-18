شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربى للثقافة الرياضية يكرم الأهلى ونجوم الرياضة العربية السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُقيم الاتحاد العربى للثقافة الرياضية برئاسة الإعلامى أشرف محمود، بعد غد السبت، احتفاليته السنوية لتكريم نجوم الرياضة العربية للعام الماضى 2023، وهى الاحتفالية الكبرى التى تقام تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

ويسبق التكريم مؤتمر دولى للثقافة الرياضية يحضره الفريق جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدولة فلسطين والدكتور جورج كلاس وزير الشباب والرياضة بلبنان ، والسفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام لجامعة الدول العربية وفيصل غسال مدير ادارة الرياضة بجامعة الدول العربية والدانماركي ومجاهر كريكبي رئيس الاتحاد الدولي للثقافة الرياضية ، وأعضاء الاتحادين العربي والأفريقي.

وكان الاتحاد العربى للثقافة الرياضية أعلن في ديسمبر الماضي أسماء المكرمين عن العام 2023 وهم: النادي الاهلي المصري، الذي حقق العام الماضي العديد من الإنجازات الرياضة المحلية والقارية والعالمية خلال العام الماضي في كل الألعاب الرياضية الجماعية والفردية، أبرزها الفوز بأربعة ألقاب قارية في العاب كرة القدم واليد والسلة والطائرة، وكان أول ناد تتأهل كل فرقه الجماعية إلي بطولات كأس العالم للأندية، إلى جانب الطفرة الإنشائية الكبري التي حدثت للنادي القاهري العملاق منها افتتاح مقره الرابع في القاهرة الجديدة، وعلى الصعيد الاجتماعي كان النادي في طليعة الأندية التي تساعد الأعمال الخيرية في مستشفى سرطان الأطفال، كما كان في طليعة الأندية العربية التي دعمت فلسطين اذ نظم قافلة مساعدات، وفي لفته إنسانية أوقف بث قناة النادي الرسمية تضامنا مع غزة وخصص دخل إحدى مبارياته الإفريقية لصالح غزة.

فيما سيتم تكريم الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة الأوليمبية والبارالمبية السعودية رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الرياضية السعودية أكبر دورة رياضية، والدكتور كمال درويش ورئيس اللجنة الاستشارية العليا لوزير الشباب والرياضة المصري، استاذ الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان، عميد كلية التربية الرياضية الأسبق والذي أشرف على المئات من الرسائل العلمية لنيل الماجستير والدكتوراه لباحثين مصريين وعرب، إضافة إلي كونه رئيس نادي الزمالك لثمان سنوات حقق فيها مئات ومئات الالقاب والانجازات.

وتضم قائمة المكرمين أصحاب الأيادي البيضاء على الرياضة العربية، السيد محمد يوسف المانع نائب رئيس مجلس الشورى القطري النائب الاول لرئيس اللجنة الاولمبية القطرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال ورئيس الاتحاد القطري والعربي والآسيوي لرفع الأثقال وصاحب اسهامات واضحة في دعم اللعبة عربيا ، وفاز بعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية للدورة 2021-2024، خلال الانتخابات التي أقيمت على هامش اجتماع الجمعية العمومية الـ20 للاتحاد والتي استضافتها اللجنة الأولمبية العربية السعودية.

كما سيتم تكريم نخبة من أبطال العرب أصحاب الإنجازات العالمية والأوليمبية المثاليين من بينهم ، البطلة غادة شعاع لاعبة القرن في سوريا وصاحبة الانجازات المتميزة عبر مشوارها الرياضي الذي انطلق عام 1993 عندما فزت بذهبية البطولة الآسيوية باليابان وتبعتها بفضية بطولة العالم بسان بطرسبورج روسيا 94 كما توجت ببطولة العالم لألعاب القوي في السويد 95 وحققت الانجاز الأكبر والأهم في مسيرتها ورفعت راية بلدها عندما حصدت ذهبية السباعي في أولمبياد اتلانتا 1996.

ورغم غيابها عامين بسبب الإصابة عادت لتتألق من جديد في العام 99 وحققت الميدالية الذهبية في الوثب العالي ورمي الرمح وفضيتي الكرة الحديدية والوثب الطويل في دورة الألعاب العربية الأردن 1999 ،واختتمت مشوارها بالميدالية الفضية في بطولة العالم بإسبانيا في نفس العام.

وسيتم منح جائزة الثقافة الرياضية العربية للرياضي المثالي ،للعداء المغربي سفيان البقالي احد ابرز العدائين العرب عبر التاريخ، وصاحب ذهبية 3000 متر موانع في بطولة العالم.

أما جائزة الثقافة الرياضية العربية للوفاء فقد تم إهداءها لأرواح شهداء فلسطين في الحرب على غزة من الرياضيين.. فيما سيتم تكريم عدد أساطير الرياضة العربية في كل الألعاب من بينهم المغربي أحمد فرس أول لاعب كرة قدم عربي يتوج بالكرة الذهبية الأفريقية، ونجم الكرة العمانية يونس أمان.