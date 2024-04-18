شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يقترب من العودة لتشكيل الأهلى أمام مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب بيرسى تاو لاعب الأهلى من العودة إلى تشكيل فريقه أمام مازيمبى يوم السبت المقبل فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما غاب عن المشاركة في المباريات الماضية.

وانضم بيرسي تاو إلى قائمة الأهلي المسافرة إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي بعد فترة من الغياب منذ مباراة سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحسب مصادر فى الأهلى فإن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى ينوى إجراء تغييرات فى تشكيل الفريق خلال مباراة مازيمبى، حيث يدرس عدم الدفع بالفرنسى أنتونى موديست مهاجم الفريق أساسياً فى المباراة بسبب سوء مستواه الفترة الماضية وآخرها مباراة الزمالك بالدورى التى فاز فيها الأبيض بهدفين لهدف.

ويفاضل كولر بين محمود عبد المنعم كهربا ووسام أبو على للدفع بأحدهما أساسياً أمام مازيمبى، وإن كانت سوء أرضية ملعب بطل الكونغو تُقلل من فرص مشاركة وسام أساسياً خوفاً من تعرضه لإصابة فى الركبة، وسيحسم المدرب السويسرى المهاجم الأساسى للفريق خلال مران الغد.

ويتطلع المدرب السويسرى لتجهيز لاعبيه جيداً لمباراة الذهاب من أجل تحقيق نتيجة جيدة تُسهّل من مهمة الفريق فى مباراة الإياب بالقاهرة المقرر لها التاسعة من مساء يوم 26 أبريل الجاري.