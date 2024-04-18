شاطئ مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي .. محمد صلاح يقضى إجازته الصيفية في مصر

الشارقة - اميمة ياسر - نشرت الصفحة الرسمية لمدينة العلمين الجديدة، صورا لنجم كرة القدم العالمي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وهو يقضي إجازته الصيفية على شاطىء الساحل الشمالي.

كان مطار العلمين الدولى استقبل أمس أول طائرة شارتر تحمل فوج سياحى من دولة بيلاروسيا، فى بداية الموسم السياحى للمدينة والذي انطلق مع بداية شهر أبريل الجاري.

وأكد محمد أنور مدير عام الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمطروح، أنه من المقرر أن تستقبل محافظة مطروح،خلال الموسم السياحى الجاري، أفواجا سياحية من 8 دول أوروبية؛ لقضاء برنامج سياحي يشمل مدن العلمين، سيوة، مرسى مطروح.