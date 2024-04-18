الامارات | الاتحاد الأوروبي يعاقب برشلونة بعد أحداث مباراة باريس سان جيرمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) غرامة مالية بقيمة 25 ألف يورو بحق نادي برشلونة الإسباني بسبب التصرفات العنصرية لجماهيره خلال المواجهة على ملعب باريس سان جيرمان في فرنسا في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وجاءت عقوبة "يويفا" بحق برشلونة بسبب تصرفات الجماهير على ملعب حديقة الأمراء يوم العاشر من أبريل الجاري والتي تضمنت إلحاق أضراراً بالملعب وإشعال الألعاب النارية.

وأعلنت لجنة الاستئناف بيويفا اليوم الخميس أنه جرى فرض غرامة مالية ضد برشلونة نتيجة التصرفات العنصرية لجماهيره وسيتم منعه من بيع تذاكر لجماهيره خلال مواجهته الأوروبية التالية خارج ملعبه مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة عام، بدءا من يوم صدور العقوبة.

وسيضطر برشلونة لدفع غرامة بقيمة 2000 يورو لإشعال جماهيره الألعاب النارية بالإضافة إلى خمسة آلاف يورو على الأضرار التي ألحقتها الجماهير بملعب حديقة الأمراء.