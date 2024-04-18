كواليس ركلات الترجيح.. اثنين من لاعبي ريال مدريد رفضوا التسديد أمام مانشستر سيتي

كشف دافيد أنشيلوتي المدرب المساعد لنادي ريال مدريد، كواليس ركلات الترجيح، أمام مانشستر سيتي، على ملعب الاتحاد بإياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتمكن فريق ريال مدريد من الفوز على مانشستر سيتي، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، وخطف بطاقة التأهل إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وقال دافيد، خلال تصريحات على صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إن قبل نهاية المباراة بخمس دقائق، بدأنا في التفكير في مسددي ركلات الترجيح.

وأكد مساعد مدرب ريال مدريد، أن مودريتش وبيلينجهام وفاسكيز جيدون للغاية في ركلات الترجيح، بالإضافة إلى ناتشو لديه الخبرة والشخصية، وروديجر هادئ، لكن كان من المقرر أن يكون فالفيردي هو الخامس.

وأضاف: “فالفيردي رفض التسديد بسبب تعرضه لحمل زائد، لذلك قررنا أن ينفذ روديجر الركلة الخامسة، وقرار التسديد يعود للجهاز الفني.

من جانبه، كشف كارلو أنشيلوتي عقب المباراة أيضا، أن البرازيلي إيدير ميليتاو طلب منه عدم التسديد، لأن مواطنه إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي يعرفه جيدا.