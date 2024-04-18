موعد مباراة ليفربول وأتالانتا اليوم في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - يحل ليفربول الإنجليزي، ضيفا على أتالانتا الإيطالي في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليج" -في التاسعة مساء اليوم الخميس- آملاً في محو ذيول الخسارة المؤلمة على أرضه بثلاثيةٍ نظيفة ذهابا، وتفادي الخروج.

ومن أجل التأهل إلى نصف النهائي، يحتاج الريدز للفوز بفارق 4 أهداف، وبفارق 3 أهداف لمعادلة خسارة الذهاب صفر-3 والذهاب إلى الوقت الإضافي وركلات الترجيح.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد أتالانتا اليوم

في حراسة المرمى أليسون بيكر

في خط الدفاع ترينت ألكسندر أرنولد- أبراهيما كانوتيه- فيرجيل فان دايك وأندي روبرتسون

في خط الوسط كورتيس جونز- أليكسيس ماك أليستر وإندو

في خط الهجوم لويس دياز- نونيز ومحمد صلاح

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي

تمتلك قنوات "بي إن سبورتس" القطرية حقوق بث مباريات الدوري الأوروبي لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستبث المباراة على قناة "beIN Sports HD 1".

معلق مباراة ليفربول وأتالانتا

سيتولى الجزائري حفيظ الدراجي التعليق على مباراة ليفربول وأتالانتا.