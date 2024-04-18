شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يتقدم على فاركو بثنائية في الشوط الأول .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق مودرن فيوتشر على نظيرة فاركو بهدفين دون رد في الشوط الأول من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد القاهرة الدولى، ضمن الجولة الـ18 لبطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وأحرز هدفى فريق مودرن فيوتشر عن طريق أحمد عاطف في الدقيقة 2 ومحمود رزق في الدقيقة 36.

وشهدت أحداث الشوط الأول سيطرة تامه من قبل لاعبي فريق مودرن فيوتشر والاحتفاظ بالكرة بينما حاول لاعبو فريق فاركو بهجمات دون خطورة على مرمى الحارس محمود حمدى.

وخاض فريق مودرن فيوتشر بقيادة تامر مصطفى المباراة بتشكيل كالتالى :

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع .. محمود شعبان ، علي الفيل ، محمود رزق ، جوناثان نجويم.

خط الوسط .. عمرو السيسي ، حساني ايموراني ، محمد صادق ، علي زعزع

الهجوم .. علي ياسر ، أحمد عاطف

بينما جاء تشكيل فاركو بقيادة أحمد خطاب يضم كلا من :

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

الدفاع: أحمد البحراوي، أحمد عوض، ياسين مرعي، جابر كامل

الوسط: وليد علي فرج، محمود عماد، كينجسلي سوكاري

الهجوم: سيف تيري، شكري نجيب، عمرو جمال