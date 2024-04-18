صور.. بعد التعادل مع الاتحاد سيراميكا يبدأ غداً التحضير لمواجهة فاركو

ياسر رشاد - القاهرة - طوى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا صفحة التعادل مع نظيره فريق الاتحاد السكندرى بهدف لكل فريق ، وذلك بعد خروجه بنقطة وحيدة إثر التعادل الايجابي بين الفريقين في المباراة التي جمعتهما على أرض ملعب استاد المقاولون العرب، عصر اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ18 من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

ومن المقرر أن يبدأ فريق سيراميكا غداً، تدريباته المكثفة ، في إطار الاستعداد لمباراة الفريق المقبلة أمام فريق فاركو، في الجولة الـ19 على ارض ملعب استاد المقاولون العرب يوم الإثنين المقبل 22 أبريل الجارى.

تفاصيل مباراة الاتحاد وسيراميكا

في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، سجل أحمد ياسر ريان هدف التقدم لسيراميكا، و استغل خطأ مدافعي الاتحاد في التمركز ولعبت كرة خلف مدافعي الاتحاد، نجح في ترويضها واسكنها على يسار مرمى الاتحاد.

وسجل لفريق الاتحاد لاعبه عمرو صالح. أرسل كرة عرضية من جهة اليسار لكنها حولت مسارها وسكنت مرمى سيراميكا، في الدقيقة 32.

بتلك النتيجة، أصبح رصيد سيراميكا 24 نقطة، في المركز السادس، بينما وصل الاتحاد للنقطة رقم 28، في المركز الثالث.