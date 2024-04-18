محمد اسماعيل - القاهرة - "بالبطولات وخف عشان صحتك".. الجارحي يسخر من عمرو الجنايني بسبب الزمالك

كتبت-هند عواد:

وجه محمد الجارحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة إلى عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري السابق لكرة القدم، بسبب تعليق الأخير على هزيمة الأهلي من الزمالك، في الدوري المصري.

وكان الجنايني، احتفل بفوز الزمالك بشكل ساخر، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "هات سيف وكمان سيف"، وسجل سيف الدين الجزيري هدفي الزمالك في مرمى الأهلي.

ورد عليه الجارحي، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وكتب: "مش ممكن يا عمورة كل يوم بوست أروع من اللي قبله، خف علشان صحتك، أصلها بالبطولات مش بالماتشات، الأهلي لحد دلوقتي يتفوق 16-0 ط، بطولات الأهلي الموسم ده لحد دلوقتي، كرة القدم بطولتين، كأس مصر والسوبر المصري".

وأضاف: "كرة اليد رجال 3 بطولات، بطولة أفريقيا للأندية، أبطال الدوري، كأس السوبر المصري، السوبر الأفريقي، كرة الطائرة رجال بطولتين، كأس السوبر المصري، الدوري العام، كرة السلة رجال بطولتين، الدوري المرتبط، كأس السوبر المصري كرة الطائرة سيدات 3 بطولات، السوبر المصري، الدوري العام، كأس مصر ".

واختتم: "كرة اليد سيدات بطولتين، الدوري العام، كاس مصر، كرة السلة سيدات بطولتين، كأس السوبر المصري، بطولة منطقة القاهرة".

اقرأ أيضاً:

اخلي مكانك أو التزم.. ممدوح عباس يدخل على خط أزمة شوبير وأحمد سليمان

أشعة جديدة.. طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة إمام عاشور ومروان عطية