شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسي تاو عن مواجهة مازيمبي: نتطلع لمواصلة النتائج الجيدة خارج الديار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بيرسي تاو، لاعب الأهلي، إن مواجهة مازيمبي سوف تكون في غاية الصعوبة، وإن الأهلي يتطلع إلى تقديم مباراة قوية، وإلى تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مباراة العودة، لمواصلة المشوار في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف بيرسي تاو في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي أن فريقه يسير بشكل جيد في البطولة هذا الموسم، وسبق وحقق نتائج إيجابية في المباريات التي تقام خارج ملعبه، وهو ما يسعى إليه الفريق في مباراة السبت أمام مازيمبي، مؤكدًا على جاهزيته وجاهزية زملائه اللاعبين، لخوض المباراة وإصرارهم على بذل أقصى ما لديهم.

وأوضح أن أي لاعب يقع اختيار الجهاز الفني عليه للمشاركة سوف يقدم أفضل ما لديه، وأنه سبق وواجه مازيمبي على نفس الملعب، واعتاد على أجواء المباراة، وبالطبع يعلم مدى صعوبتها، وشدد على أن الأهلي يمتلك ما يكفي من الخبرات لمواجهة مثل هذه الأجواء.

وخاض الأهلى مرانه الأول في الكونغو عصر اليوم، الخميس، على ملعب تي بي مازيمبي الذي يبعد عن مقر إقامة الفريق بما يقرب من 25 دقيقة، وهو نفسه الملعب الذي تقام عليه مباراة الفريقين السبت المقبل المقرر لها الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة في ذهاب الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الأهلى قد وصلت إلى الكونغو فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من 7 ساعات.

وحسب مصادر فى الأهلى فإن السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى ينوى إجراء تغييرات فى تشكيل الفريق خلال مباراة مازيمبى، حيث يدرس عدم الدفع بالفرنسى أنتونى موديست مهاجم الفريق أساسياً فى المباراة بسبب سوء مستواه الفترة الماضية وآخرها مباراة الزمالك بالدورى التى فاز فيها الأبيض بهدفين لهدف.

ويفاضل كولر بين محمود عبد المنعم كهربا ووسام أبو على للدفع بأحدهما أساسياً أمام مازيمبى، وإن كانت سوء أرضية ملعب بطل الكونغو تُقلل من فرص مشاركة وسام أساسياً خوفاً من تعرضه لإصابة فى الركبة، وسيحسم المدرب السويسرى المهاجم الأساسى للفريق خلال مران الغد.

ويتطلع المدرب السويسرى لتجهيز لاعبيه جيداً لمباراة الذهاب من أجل تحقيق نتيجة جيدة تُسهّل من مهمة الفريق فى مباراة الإياب بالقاهرة المقرر لها التاسعة من مساء يوم 26 أبريل الجاري.