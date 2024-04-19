شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 - 4 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 - 4 - 2024 العديد من الأخبار ابرزها، الإسماعيلى يخسر على ملعبه أمام زد 2-1 بدورى nile.

مودرن فيوتشر يفوز على فاركو بثنائية بدورى Nile .. فيديو

حقق فريق مودرن فيوتشر الفوز على نظيرة فاركو بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على ستاد القاهرة.

الإسماعيلى يخسر على ملعبه أمام زد 2-1 بدورى nile.. فيديو

خسر فريق الإسماعيلى أمام زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من دورى nile هذا الموسم.

منتخب الناشئين يتعادل مع تونس 1 – 1 في بطولة شمال إفريقيا بالجزائر

فرض التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 نفسه على مواجهة منتخب مصر للناشئين مع نظيره التونسي، في أولى مباريات الفريق في منافسات بطولة شمال إفريقيا للناشئين من موسم 2007-2008.

الأهلي يطالب «كاف» بمخاطبة مازيمبي لتأمين وتسهيل الطريق إلى ملعب المباراة

أرسل النادي الأهلي خطابًا ظهر اليوم ،الخميس، إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يطلب فيه التواصل من جانب «كاف» مع نادي مازيمبي الكونغولي.

التعادل 1ـ1 يحسم مواجهة سيراميكا والاتحاد السكندرى بدورى Nile.. فيديو

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مواجهة سيراميكا مع نظيره الاتحاد السكندرى فى المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل.

كولر يدرس تغيير طريقة لعب الأهلى أمام مازيمبى

يدرس مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى تغيير طريقة لعب فريقه فى مباراته أمام مازيمبى الكونغولى عصر السبت، فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

الزمالك يجهز فتوح للمشاركة فى التدريبات الجماعية قبل مواجهة دريمز

بدأ الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة تجهيز أحمد فتوح لاعب الفريق، للمشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

تأجيل محاكمة حسين الشحات بتهمة ضرب لاعب بيراميدز لـ 9 مايو

قررت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار محمد مبارك، تأجيل اولى جلسات محاكمة لاعب الأهلي حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي على لاعب نادى بيراميذر، المغربى محمد الشيبي.

طبيب الأهلى يكشف موقف تاو من مباراة مازيمبى وحالة الغائبين عن رحلة الكونغو

قال أحمد جاب، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن بيرسى تاو، لاعب الفريق تعافى تمامًا من الإصابة التى تعرض لها، وأصبح جاهزًا للمشاركة فى المباريات.

شوبير: كولر رحب برحيل موديست فى يناير الماضى وإدارة الأهلى رفضت

كشف الإعلامى أحمد شوبير كواليس ترحيب مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى برحيل أنتونى موديست مهاجم الفريق الأحمر فى الانتقالات الشتوية الماضية، بسبب عدم ظهوره بشكل جيد مع الأهلى.