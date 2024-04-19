كونفرنس ليغ: أستون فيلا يقصي ليل بركلات الترجيح

الرياص - اسماء السيد - ليل (فرنسا) : بلغ أستون فيلا الانكليزي وفيورنتينا الإيطالي الدور نصف النهائي من مسابقة كونفرنس ليغ لكرة القدم بفوز الاول على مضيفه ليل الفرنسي بركلات الترجيح 4 -3 إياباً بعد تعادلهما 3 - 3 في اجمالي المباراتين، والثاني على ضيفه فيكتوريا بلزن التشيكي المنقوص 2 - 0 بعد التمديد.

وكان استون فيلا فاز على ليل 2 - 1 ذهاباً، ليرد الاخير الجميل في عقر داره بالنتيجة ذاتها، فيما انتهت مواجهة الذهاب بين فيورنتينا وبلزن بالتعادل السلبي.

في المباراة الاولى، فرض حارس أستون فيلا الأرجنتيني إيميليانو مارتينيس بطل مونديال قطر 2022 نفسه نجما لركلات الترجيح بتصديه للركلتين الاولى والخامسة للجزائري نبيل بن طالب والبديل الانكليزي أندري غوميز، فيما تصدى حارس ليل لوكاس شوفاليه لركلة البديل الجامايكي ليون بايلي.

وظل ليل ممكسا ببطاقة التأهل إلى المربع الذهبي حتى الدقيقة 87 عندما سجل البولندي ماتي كاش هدف أستون فيلا، رداً على هدفي التركي يوسف يازجي (15) والقائد بنجامان أندريه (68).

وخاض أستون فيلا صاحب المركز الرابع في الـ "بريميرليغ" بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري المباراة منتشيا بفوزه المحلي على أرسنال الثاني 2- 0، فيما خلد لاعبو ليل للراحة الاسبوع الماضي تحضيرا لاستحقاقهم القاري.

وافتتح ليل التسجيل بعد عرضية زاحفة من السويدي غابريال غودموندسون داخل المنطقة تابعها يازجي بقدمه اليسرى تسديدة على يمين الحارس مارتينيس (15).

وهو الهدف الخامس لليازجي هذا الموسم في كونفرنس ليغ، والـ 12 في المسابقات الاوروبية بقميص ليل.

وانقد مارتينيس فريقه من هدفٍ ثانِ بعدما تصدى بوجهه لرأسية القائد أندريه داخل الامتار الستة (25).

وتلقى أستون فيلا ضربة معنوية باصابة لاعب وسطه الإيطالي نيكولو زانيولو ليحل المهاجم مورغان رودجرز بدلاً منه في الدقيقة 28.

وفي الشوط الثاني، ضاعف ليل النتيجة برأسية أندريه بعد ركلة ركنية من الإيسلندي هاكون هارالدسون (68)، في أوّل اهدافه الاوروبية هذا الموسم.

واجرى إيمري تغييرات عدة بهدف ضخ دماء جديدة في تشكيلته، في حين سدد المدافع كاش كرة صاروخية من خارج المنطقة تصدى لها الحارس شوفاليه (82)، ليعود الاخير ويصطدم بزميله الجزائري نبيل بن طالب عند محاولته الارتقاء لالتقاط الكرة التي سقطت منه وعادت إلى كاش سددها قوية في المرمى الخالي (87).

وفي الشوط الاول الإضافي، تألق شوفاليه بتصديه بداية لتسديدة البديل الجامايكي ليون بايلي لتعود الكرة إلى البرازيلي دوغلاس لويس الذي تابعها رأسية وصدها الحارس الفرنسي (100)، لينتهي الشوط الإضافي الثاني من دون تبدل النتيجة.

وفي الثانية، استغل فيورنتينا النقص العددي في صفوف ضيفه بلزن بعد طرد لاعب وسطه البرازيلي كادو اثر خطأ على مواطنه دودو عند حافة منطقة الجزاء عقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" في الدقيقة 67.

وانتظر فيورنتينا الشوط الإضافي الأول لافتتاح التسجيل عبر الارجنتيني نيكولاس غونزاليس بعد ركنية نفذها كريستيانو بيراغي وفشل دفاع بلزن في التعامل معها (92).

وحسم "لا فيولا" النتيجة بالهدف الثاني من هجمة مرتدة سريعة قادها الفرنسي جوناثان إكونيه ومرر الكرة إلى بيراغي المنفرد بالحارس (108).