وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي للإعلان عن استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه

ياسر رشاد - القاهرة - بعد غياب 37 عاما..

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وقائع المؤتمر الصحفي للإعلان عن استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه بعد غياب 37 عاما، وعودة مصر لاستضافتها مرة اخري حيث استضافت مصر اخر نسخه عام 1988.

حضر المؤتمر الصحفي كل من انطونيو سبينيوس رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، والسيد الدكتور إبراهيم القناص، نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد العربي للكاراتيه، والسيد البشير الشريف، نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس اتحاد البحر المتوسط، والسيد سليمان جي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، والسيد ومحمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

صبحي.. سنجعل من هذه البطولة حدثًا رياضيًا استثنائيًا يُسطر اسم مصر بأحرف من ذهب في تاريخ رياضة الكاراتيه العالمية

أعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن سعادته وفخره بان يتم اليوم الاعلان عن حدث رياضي هام وهو عودة بطولة العالم للكاراتيه إلى أرض مصر بعد غياب 37 عامًا.

مؤكدا إن استضافة مصر لهذه البطولة العالمية يعد إنجازًا كبيرًا يُضاف إلى سجل الإنجازات الرياضية المصرية، ويُمثل شرفًا كبيرًا لنا جميعًا كشعب مصري.

وتقدم وزير الشباب والرياضة بالشكر والتقدير إلى القيادة السياسية الحكيمة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمها المستمر للرياضة المصرية، وعلى حرصها على توفير كافة الإمكانيات اللازمة للنهوض بالرياضة المصرية الامر الذي ساهم بقوة في فوز مصر بتنظيم البطولة.

كما توجه بالشكر إلى الاتحاد الدولي للكاراتيه، برئاسة السيد أنطونيو سبينيوس، على ثقته في مصر وقدراته على تنظيم هذه البطولة العالمية.

واشار وزير الرياضة الى ان الاتحاد المصري للكاراتيه، برئاسة السيد محمد الدهراوي، يقوم بدور كبير وهو دؤوب في عمله من اجل تطوير رياضة الكاراتيه في مصر، وهو ما نشهده اليوم من استضافة بطولات دولية او تصدر للاعبين مصريين على التصنيف الدولي للكاراتيه.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه قائلا: "إن استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه تُمثل فرصة عظيمة لتعزيز مكانة مصر على خريطة الرياضة العالمية، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري، كما أن هذه البطولة ستكون فرصة رائعة لرياضيي الكاراتيه المصريين لإظهار مواهبهم وقدراتهم على أرضهم وبين جماهيرهم.

وأنا على ثقة بأن رياضيي مصر سيكونون على قدر المسؤولية، وسيبذلون قصارى جهدهم لتحقيق أفضل النتائج، ورفع علم مصر خفاقًا في المحافل الدولية.

معًا، سنجعل من هذه البطولة حدثًا رياضيًا استثنائيًا يُسطر اسم مصر بأحرف من ذهب في تاريخ رياضة الكاراتيه العالمية".



فيما اعرب السيد أنطونيو سبينيوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، عن سعادته بتواجده اليوم في مصر وللاعلان عن استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه، مؤكدا إن مصر بلد عريق يتمتع بتاريخ حضاري عظيم، ولها مكانة مرموقة في مجال رياضة الكاراتيه على المستوى الدولي.

‏‎معربا عن ثقته على ان مصر ستكون على قدر المسؤولية، وستبذل قصارى جهدها لتنظيم هذه البطولة العالمية بأعلى مستوى.

واضاف رئيس الاتحاد الدولي أن هذه البطولة ستكون فرصة رائعة لرياضيي الكاراتيه من جميع أنحاء العالم للتنافس والتواصل وتبادل الخبرات، وخاصة مصر حيث إن استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه تُمثل فرصة عظيمة لتعزيز مكانة رياضة الكاراتيه في مصر والعالم العربي، وجذب المزيد من الشباب لممارسة هذه الرياضة الرائعة.

ومن جانبه توجه السيد محمد الدهراوي، رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه، بالشكر الجزيل للدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الدعم المستمر لرياضة الكاراتيه في مصر، وعلى ثقتهم في الاتحاد المصري للكاراتيه لتنظيم هذه البطولة العالمية.

كما توجه بالشكر إلى السيد أنطونيو سبينيوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، على ثقته في مصر وقدراته على تنظيم هذه البطولة العالمية بأعلى مستوى.

مشيرا الى ان استضافة مصر لبطولة العالم للكاراتيه تُمثل إنجازًا كبيرًا لنا جميعًا، ويُؤكد على المكانة المرموقة التي تتمتع بها رياضة الكاراتيه في مصر على المستوى الدولي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي نجحت فيه مصر في تنظيم بطولات (سيراس A) والتي استضافتها مصر خلال العامين الماضيين، كان الدافع الكبير لموافقة الاتحاد الدولي على استاد البطولة لمصر.

واضاف الدهراوي قائلا: "نحن في الاتحاد المصري للكاراتيه نبذل قصارى جهدنا لتنظيم هذه البطولة العالمية بأفضل صورة ممكنة، وان تليق باسم ومكانة مصر الدولية".