ليفربول يمنح الثنائي الإيطالي المقعد الخامس في دوري أبطال أوروبا 2025

منح فريق ليفربول، بعد وداعه الدوري الأوروبي، إنجازًا للثنائي الإيطالي روما وأتالانتا، في حجز مقعد إضافي في دوري أبطال أوروبا موسم 2024-2025.

وجاء هذا الإنجاز للثنائي عقب ضمان فريقي روما وأتالانتا تأهلهما بشكل رسمي، إلى نصف نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم، أمس الخميس.

واستطاع فريق روما التأهل لنصف نهائي البطولة على حساب مواطنه ميلان الإيطالي.

بينما جاء تأهل أتالانتا على حساب ليفربول الإنجليزي، ليتأهل خمسة أندية إلى دوري أبطال أوروبا 2024-2025 بشكل رسمي.

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ويشهد الموسم المقبل لـ دوري أبطال أوروبا مشاركة 36 فريقًا بدلًا من 32 في النظام الجديد الذي أقره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويشير نظام الجديد إلى تأهل 5 فرق من أول دوريين متصدرين التصنيف الأوروبي هذا الموسم.

حيث يتصدر الدوري الإيطالي التصنيف الأوروبي هذا الموسم، ثم يليه الدوري الألماني.

يذكر أن هناك 3 فرق إيطالية تأهلت لنصف نهائي المسابقات الأوروبية هذا الموسم وهم: روما وأتالانتا لنصف نهائي الدوري الأوروبي وفيورنتينا لنصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.