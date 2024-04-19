الزمالك يعلق على أنباء إيقاف القيد مجددًا بسبب لاعبه السابق

علق نادي الزمالك، على أنباء أزمة القيد الخاصة بلاعبه السابق المغربي خالد بوطيب، لعدم سداد مستحقاته، التي تبلغ تبلغ مليونين و400 ألف دولار.

وكشفت تقارير أن نادي الزمالك قد تواصل مع اللاعب خالد بوطيب ومحاميه من اجل إيجاد حل لتلك الأزمة.

وتابع التقرير ان نادي الزمالك قد عرض على اللاعب ومحاميه تقسيط المستحقات حتى لا يتم وقف القيد مرة آخرى.

وكان قد كتب الإعلامي إبراهيم عبدالجواد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن نادي الزمالك، معرض لإيقاف القيد مجددًا بسبب عدم سداد المستحقات المالية المتأخرة للمغربي خالد بوطيب.

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يذكر أن الزمالك قد تمكن من الفوز على الاهلي بنتيجة 2-1، ضمن منافسات مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الزمالك، لمواجهة نظيره دريمز الغاني، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لكأس الكونفدرالية.