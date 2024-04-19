تطورات إصابة فيجا في الاهلي السعودي وموعد عودته

كشف تقرير صحفي، عن تطورات إصابة الإسباني جابري فيجا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي السعودي، وموعد عودته.

وأوضحت صحيفة الرياضية، أن فيجا بدأ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي، مؤكدة أنه من المتوقع أن يعود للتدريبات الجماعية في الاهلي، مطلع شهر مايو المقبل.

وأشارت إلى أن اللاعب الإسباني سيكتفي بالجري في الوقت الحالي، تمهيدًا للتدرب بالكرة على أرضية الملعب.

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وذكرت أنه سيتم تحديد موعد عودة فيجا للمشاركة مع الاهلي في المباريات، بعد إخضاعه أولًا، لاختبارات طبية ولياقية، تقيس مدى جاهزيته للعب.

وكان فيجا قد أصيب في مفصل القدم خلال مباراة الراقي أمام الأخدود، 16 فبراير الماضي، ضمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي.

وسافر اللاعب إلى إسبانيا للعلاج في إحدى العيادات المتخصصة في إصابات الملعب، ثم عاد إلى جدة قبل أسبوعين، لاستكمال مشوار التعافي.