"هدف صلاح غير كاف".. ليفربول يودع الدوري الأوروبي أمام أتالانتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

ودع فريق ليفربول الإنجليزي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، على يد فريق أتالانتا الإيطالي من الدور ربع النهائي.

وتمكن ليفربول من تحقيق الفوز على أتالانتا، بنتيجة هدف دون في اللقاء الذي جمع بينهما في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، ولكن هذه النتيجة لم تمكنه من الصعود إلى الدور المقبل.

وسجل هدف ليفربول الوحيد في اللقاء، النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 8 من زمن الشوط الأول، من علامة الجزاء.

وكان ليفربول تلقى الهزيمة بنتيجة ثلاثة أهداف في مباراة الذهاب، ليودع البطولة بعد الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بمجموع المباراتين.