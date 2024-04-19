شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عاشور: فوجئت بإيقافى عن التحكيم ولم يرد أحد على استفساراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الحكم الدولى محمود عاشور أنه موقوف عن التحكيم، مؤكداً أن الحكام المصريين يعانون من غياب المساندة والدعم.

وأضاف عاشور خلال تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورتس 1" مع الإعلامى أحمد شوبير: "تم إيقافى عن التحكيم في مصر بعد تصريحاتي التليفزيونية رغم أننى أتحدث لمصلحة التحكيم".

وتابع عاشور: "منذ عودتي من كأس الأمم الأفريقية والاشتراك في إدارة 11 مباراة لم أدير أي مباراة، واستفسرت ولم أتلق جوابا، حتى علمت بقرار إيقافي، ومحمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام فوجئ بإيقافي أيضا".

واختار الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكم الدولي المصري محمود عاشور ضمن قائمة الحكام المشاركين في أولمبياد باريس 2024 التي تنطلق يوليو المقبل.

وتم اختيار محمود عاشور كحكم لتقنية الفيديو في أولمبياد باريس 2024 ، بينما لم تتضمن القائمة أسماء حكام مصريين آخريين.

وسبق وتواجد محمود عاشور في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، والذي شهد حضور مشرف للتحكيم المصري.