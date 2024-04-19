الاتحاد الأوروبي يعاقب برشلونة بسبب تصرفات "عنصرية" من جماهيره

الرياص - اسماء السيد - فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) غرامة مالية على نادي برشلونة بسبب "السلوك العنصري" والأفعال الأخرى من قبل جماهيره خلال مباراة الذهاب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان.

وبالإضافة إلى العنصرية، اتهم الاتحاد الأوروبي مشجعي برشلونة أيضًا بإشعال الألعاب النارية والتسبب في أضرار في ملعب بارك دي برينس (ملعب باريس سان جيرمان).

وسيتعين على النادي الإسباني دفع غرامة قدرها 32 ألف يورو (27 ألف جنيه إسترليني).

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وفاز برشلونة في مباراة الذهاب على باريس سان جيرمان 3-2 في باريس، لكنه خسر مباراة الإياب على أرضه يوم الثلاثاء 4-1 ليودع بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبالإضافة إلى الغرامة، تم منع برشلونة من بيع التذاكر لمشجعيه في مباراتهم القادمة في إحدى مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كعقوبة على السلوك العنصري، على الرغم من تعليق الحظر لفترة اختبار مدتها عام واحد.

كما يتعين على برشلونة إجراء اتصالات مع باريس سان جيرمان، الذي سيواجه بوروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، خلال 30 يوما لتسوية الأضرار التي سببتها جماهيره في الملعب.