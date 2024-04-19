تعرف على أبرز الأحداث الرياضية خلال ال24 ساعة الماضية

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم بوابة الخليج 365 موجز لأهم الاخبار الرياضية خلال ال 24 ساعة الماضية والتي جاءت على النحو التالي:

بعد إقصاء ليفربول.. تعرف على الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، بعد انتهاء منافسات الإياب والتي شهدت إقصاء ليفرول الإنجليزي وميلان الإيطالي.

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https://www.alwafd.news/5332090

تأجيل مباراة الهلال مع الأهلي يفتح النار على رابطة الاندية السعودية

شنت الاندية الكبرى في دوري روشن السعودي هجوما شرسا على رابطة الاندية السعودية بعد قرارها الاستثنائي بتأجيل المباراة التي كان يفترض إقامتها مساء الجمعة بين نادي الهلال ونادي أهلي جدة في الدوري السعودي



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https://www.alwafd.news/5332075

سيراميكا يعلن إصابة محمد شكري بقطع في الرباط الصليبي رسمياً

أثبتت الأشعة إصابة محمد شكري لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة الفريق ضد المصري البورسعيدي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

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https://www.alwafd.news/5332076

أتالانتا يطيح بـ ليفربول ويتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي

تأهل فريق أتالانتا الإيطالي إلى نصف نهائي بطولة الدوري الأوروبي على الرغم من خسارته من ليفربول بهدف في إياب ربع النهائي الذي أقيم في إيطاليا.

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https://www.alwafd.news/5332053

الأهلي يُنهي مرانه الأول في الكونغو

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، اليوم مرانه الأول في الكونغو، استعدادًا لمواجهة مازيمبي المقرر لها عصر السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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https://www.alwafd.news/5332004

الأهلي يبدأ منافسات بطولة إفريقيا لكرة السلة

يخوض الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي غدًا الجمعة منافسات بطولة إفريقيا «BAL»، التي يستضيفها مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى خلال الفترة من 19-27 أبريل الجاري.

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https://www.alwafd.news/5331970

يد الزمالك يفوز على بطل الكونغو فى بطولة الكئوس الأفريقية

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على بي إم سي الكونغولي، بنتيجة 26/19 في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن مواجهات دور المجموعات لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، التي تقام في مدينة وهران الجزائرية.

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https://www.alwafd.news/5331961

فتوح يواصل البرنامج التأهيلي على هامش مران الزمالك

أدى أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة دريمز الغاني المقبلة في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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https://www.alwafd.news/5331958

حرب ساخنه بين أحمد سليمان وشوبير تشعل السوشيال ميديا

القصه بدأت من عند أحمد سليمان عضو مجلس ادارة نادي الزمالك والمشرف العام على الكره عندما نشر عبر صفحته الشخصيه بوست كبير يلمح فيه بانتقادات لاذعة ضد الإعلامى أحمد شوبير حيث قال نصا "ازاي عايزين تبقوا أوصياء على نادي الزمالك وأنتم أصلا مغرضين ؟!

هو مين يعرف يجاوب ع الاسئله دي ؟

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https://www.alwafd.news/5331820

18 لاعبا في قائمة منتخب الجودو بالبطولة الأفريقية

أعلن الاتحاد المصري للجودو برئاسة مرزوق علي، قائمة المنتخب المقرر مشاركته في منافسات البطولة الأفريقية للكبار، خلال الفترة من 24 وحتى 28 أبريل الجاري، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

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