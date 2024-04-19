رئيس الزمالك السابق يهاجم أحمد سليمان بسبب شوبير

هاجم ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء الحالي، بسبب الإعلامي أحمد شوبير.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: “الإعلام الرياضي بأغلبية أقلام كتابه يقفون الآن ويدعمون نادي الزمالك في ثوبه الجديد ولكن ما يعكر الصفو أن يخرج البعض قاذفا تلك الأقلام بالإساءة وعدم الحيادية، وهذا لم لن يقبل من جانب نادي الزمالك ومجلس إدارته”.

وأضاف:” وإن هذه النغمة اصبحت سخيفة وغير مقبولة وعلى من يتبناها أن يُخلي مكانه أو يلتزم بسياسات الزمالك”.

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وكان أحمد سليمان، قد شن هجومًا قويًا ضد الإعلامي أحمد شوبير، بسبب مباراة القمة بين الاهلي والزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري، التي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وكتب أحمد سليمان عبر حسابه “فيسبوك”:” ازاي عايزين تبقوا أوصياء على نادي الزمالك وأنتم أصلا مغرضين ؟!هو مين يعرف يجاوب على الاسئله دي ؟”.

واستكمل: إيه مصلحة الإعلامي اللي رايح يجيب محلل علشان يقول ضربة الجزاء مش صحيحة رغم ان الدنيا كلها قالت صحيحة ؟ … تبارك للزمالك والا تشكك في فوزه ؟”.

وأشار: “وايه مصلحة الاعلامي اللي راح يشكك في هدف الزمالك الثاني ؟ وايه مصلحة الاعلامي اللي كل همه في الحياة يبروز ابنه بس حتى لو على حساب الزمالك ؟”.

وأتم عضو مجلس إدارة الزمالك: “ارحموووونا واتقوا ربنا في كل كلمة بتقولوها الزمالك كبير بجماهيره العظيمة ومحدش هيقدر يخدعهم، عاش الزمالك رغم أنف الكارهين”.

ويجري الزمالك تحضيراته لخوض مواجهة دريمز الغاني، يوم الأحد المقبل على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرا

لية الإفريقية.