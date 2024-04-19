عاشور: وجود خبراء أجانب إهدار مال عام..وبيريرا سافر البرتغال رغم استمرار الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - قال الحكم الدولي محمود عاشور، أنه لا يوجد اهتمام بالتحكيم من جانب الأجانب، مضيفا أنه الحكم المصري الوحيد من 12 آخرين على مستوى العالم في أولمبياد باريس 2024.

أشار : "منذ 3 سنوات لا يحدث تأهيل جيد للحكام منذ الاعتماد على الأجانب، كلاتنبرج حصل على 40 مليون جنيه ولم نراه مطلقا في الملعب، وفيتور بيريرا نفس الأمر لم يدرب الحكم عمليًا.

وتابع: لا يوجد اهتمام بالتحكيم من جانب الأجانب، وهناك دروات تدريبية لحكام الـvar من جانب الفيفا لا يحدث فيها محاكاة بشكل جيد، ولم نحصل على مادة علمية جيدة، أعيش على ما أحصل عليه من الكاف.

واستطرد : بيريرا تحدث معي عبر الواتس آب بشأن تصريحاتي بأنه ليس (خبير) وأوضحت له بأنني لم أهاجمه، ولكن لم نستفد شيئا من الخبراء الأجانب، ولن يحجر أحد على تصريحاتي.

وواصل: فأن أكبر حكم موجود بين الحكام الحاليين، وليس لدي مشكلة، خضت 330 مباراة محليا، بخلاف المواجهات الكبرى افريقيا ودوليا، لن أزايد بتاريخي، وأسعى لتمثيل مصر بشكل جيد وتشريف التحكيم العربي والافريقي في المحافل الدولية.

وتابع : بيريرا لم يضيف التحكيم المصري حتى الآن، ولم يلقى علينا أي مادة علمية، لا يوجد عندي أي مشكلة في انهاء مشواري في التحكيم الآن، وتحدثت مع وزير الرياضة بشأن انفاق أموال كبيرة في جلب خبراء أجانب، وهو بمثابة إهدار للمال العام.

أضاف: خاصةً أننا لم نحقق الاستفادة، وتحدثت مع بيريرا حول التصنيف ووجود ظلم وضرر كبير على الحكام، وأمين عمر لم يدير سوى 4 مباريات محليا في 8 شهور، وهو أمر لا يليق مطلقا.

وتابع عاشور : أيضا محمود البنا أفضل حكم مصري في الموسم الماضي لم نشاهده حتى الآن، هناك حكام تمتلك رخصة فار منذ ثلاث سنوات، واللجنة الحالية لم تمنح الرخصة لأي حكم جديد".

وأستطرد الحكم : "أنا أكبر الحكام سنًا، وكنت موجودًا في افتتاح أمم إفريقيا والنهائي، وتحدثت مع جمال علام اليوم ولم أكن أعلم بأنني موقوف، وفوجئت اليوم بأنني موقوف، وبيريرا أبلغ مجدي رزق بعدم تواجدي في أي لقاء إلا بقرار منه.

وتابع : بيريرا تحدث معنا في الاجتماع من أجل الاستماع لمشاكل الحكام، وتحدثت معه أنه لابد من وجود مرونة في الاختيارات، وقام بالرد عليه قائلا بـ(تتكلم ليه)، وقال أننا بمثابة أبنائه، وأنه يساوي بين الجميع (باقي المباريات مثل رغيف العيش يتقسم بينكم).

وواصل: "طالبته بتعديل التصنيف وضرورة منح المزيد من المباريات، ووجود تعيينات للحكام بشكل أفضل، ورد عليه بأنني حكم فار فلماذا أتحدث، وطلبت مغادرة الاجتماع، والحكام تمسكوا بوجودي في الاجتماع.

وأوضح: الرجل البرتغالي في كل مرة كان يهددني بالسفارة، ويقول لي أن السفارة تبلغه بوجود هجوم ضده من جانب الحكام، فهذا أمر لا يليق وليس استعمار، وليس لنا علاقة بمن يتحدث معه.

وواصل: "بيريرا مارس معي عنصرية كبيرة جدا، ولم أتحدث لأنني كنت أركز في ظل ارتباطي بأمم إفريقيا السابقة ثم الذهاب للأولمبياد، وتحدثت مع جمال علام خلال الساعات الماضية.

وأتم: بيريرا موجود حاليا في البرتغال ولا أعرف شيئا عنه، وهو سافر رغم وجود مباريات في الدوري المصري.