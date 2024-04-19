شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يعودون لصفوف الزمالك فى موقعة الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيد البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك 4 لاعبين لصفوف القلعة البيضاء في مباراة الفريق المقبلة، أمام دريمز الغانى كان قد استبعدهم من اللقاء الماضى أمام الأهلى فى القمة 127 التى أقيمت يوم الاثنين الماضى ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدورى.

ويتصدر شيكابالا قائمة اللاعبين المنضمين للقائمة البيضاء أمام بطل غانا ومحمد صبحى حارس المرمى بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى الثنائى زياد كمال ومهاب ياسر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لخوض مباراة دريمز الغانى فى ذهاب الدور نصف النهائى لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولى.



