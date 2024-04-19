شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسمح لوسائل الإعلام بحضور 15 دقيقة من مران اليوم استعدادا لمازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداده فى الثالثة ظهر اليوم استعدادا لمباراة مازيمبي التى تجمع الفريقين عصر غدٍ السبت فى ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض الاهلى مرانه الختامي على ملعب تي بي مازيمبي الذي يستضيف اللقاء، ومن المقرر السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور الربع الساعة الأولى من المران، وفقا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وكان الأهلي قد أدى مرانه الأول أمس علي نفس الملعب، واشتمل على فقرات بدنية عديدة تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، فيما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى مرانا متنوعا للحراس قبل أن يجري الجهاز الفني تقسيمة قوية بمشاركة جميع اللاعبين.

وخسر الاهلى من البنك الأهلى بأربعة هداف مقابل ثلاثة، ثم تعادل مع إنبى بهدفين لكل فريق قبل أن يفوز على زد إف سى بهدف دون رد، ثم عاد المارد الأحمر وتلقى خسارته الثانية هذا الموسم أمام غريمه التقليدى الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب في الثالثة عصر غد، السبت، فى الكونغو، بينما تقام مباراة الإياب باستاد القاهرة الدولى في التاسعة مساء الجمعة 26 أبريل.



ويواجه الأهلي نظيره مازيمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.