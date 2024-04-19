"يجب توحيد القرارات".. إبراهيم عبد الجواد يعلق على عقوبات مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على عقوبات مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وقال عبد الجواد عبر قناة "أون تايم سبورتس": "عايزين نظام ولا مش عايزين، حدث بعض الأشياء في مباراة القمة، مثل هجوم جمهور الأهلي على شيكابالا دون أن يفعل شيئا، وحدث هتاف من جمهور الزمالك ضد كهربا".

وأضاف: "يجب أن يتم فرض العقوبات بناء على معيار واحد للجميع، ليه تاخد مرة بتقرير المباراة وأخرى بمقاطع فيديو، ويجب العقاب على نفس الفعل دائما وليس مرة وأخرى لا".

وواصل: "قضية الشيبي منذ 7 أشهر ولم تحسم بعد، وعقوبات أخرى تأخذ 8 أشهر لحين حسمها، ده مش أسلوب سيتم من خلاله تحقيق العدالة والنظام ولا بطولة منتظمة تكتسب احترام الجميع".

واختتم: "يجب توحيد القرارات والمعايير والفترات الزمنية التي على أساسها تصدر القرارات، وتحديد معيار العقوبات من أجل احترام المنظومة وتواجد منافسة شريفة بين الجميع".

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