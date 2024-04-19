اخبار الرياضه

"يجب توحيد القرارات".. إبراهيم عبد الجواد يعلق على عقوبات مباراة القمة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على عقوبات مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

وقال عبد الجواد عبر قناة "أون تايم سبورتس": "عايزين نظام ولا مش عايزين، حدث بعض الأشياء في مباراة القمة، مثل هجوم جمهور الأهلي على شيكابالا دون أن يفعل شيئا، وحدث هتاف من جمهور الزمالك ضد كهربا".

وأضاف: "يجب أن يتم فرض العقوبات بناء على معيار واحد للجميع، ليه تاخد مرة بتقرير المباراة وأخرى بمقاطع فيديو، ويجب العقاب على نفس الفعل دائما وليس مرة وأخرى لا".

وواصل: "قضية الشيبي منذ 7 أشهر ولم تحسم بعد، وعقوبات أخرى تأخذ 8 أشهر لحين حسمها، ده مش أسلوب سيتم من خلاله تحقيق العدالة والنظام ولا بطولة منتظمة تكتسب احترام الجميع".

واختتم: "يجب توحيد القرارات والمعايير والفترات الزمنية التي على أساسها تصدر القرارات، وتحديد معيار العقوبات من أجل احترام المنظومة وتواجد منافسة شريفة بين الجميع".

اقرأ أيضًا:

"ليس لدي أي تأثير عليه".. كلوب يتحدث عن إهدار صلاح للفرص في الفترة الأخيرة

"عملية جراحية خلال أيام".. إصابة لاعب سيراميكا بقطع في الرباط الصليبي

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا