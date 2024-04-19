شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي: لجان مكثفة لمتابعة سير العمل فى بطولة أفريقيا للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادى الاهلى ورئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة، إن البطولة تسير بنجاح كبير ‏على كافة المستويات، وإن هناك إشادة واسعة من جانب الوفود والفرق المشاركة بالجهود التي تبذلها كافة اللجان المعاونة منذ ‏انطلاق منافساتها الأحد الماضي.‏

وأضاف أن البطولة تشهد منافسات قوية بين الفرق المتنافسة في دور المجموعات، وهو ما يظهر مؤشرات كبيرة لنجاحها على ‏الصعيد الفني، بجانب الإشادة المستمرة من جانب الجميع بالنواحي التنظيمية وتوفير كافة ما يلزم للفرق المشاركة في البطولة.‏

وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة لسير العمل باللجان المختلفة؛ للتأكد من جاهزية الصالات والملاعب ووسائل التنقلات، بخلاف ‏المتابعة الدورية لأوضاع الإقامة في ظل سعي اللجنة العليا المنظمة لتوفير الأجواء المناسبة للجميع.‏

وتتواصل منافسات بطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال بالنادي الاهلى لليوم السادس على التوالي، وتختتم اليوم الجمعة مباريات مرحلة المجموعات.

ويشهد اليوم 3 مباريات على النحو التالي:

جرين بافالوز الزامبي X جارد الكونغولي (5 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

اسبوار الكونغولي روكينزو البوروندي 1 ظهرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل

الأسمنت الإثيوبي العدالة الكيني 3 عصرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل

جرين بافالوز الزامبي جارد الكونغولي 5 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل

جدير بالذكر أن الأهلي حقق الفوز في كل مبارياته بمرحلة المجموعات على حساب فرق جرين تيم الكونغولي والفتح المغربي والأسمنت الإثيوبي والعدالة الكيني بنتيجة واحدة لكل المباريات 3- صفر، ليتأهل لدور الـ16 متصدرًا ترتيب المجموعة